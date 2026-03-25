In Italia, il sistema sanitario sta vivendo una crisi senza precedenti, con particolare attenzione alle condizioni degli infermieri. Nel frattempo, a Montréal viene annunciata una proposta che offre ai professionisti del settore stipendi superiori ai 5.000 euro al mese e un pacchetto di benefit considerevoli. Questa iniziativa si inserisce in un quadro di forte tensione nel settore sanitario nazionale.

I l sistema sanitario italiano sta attraversando uno dei momenti più critici della sua storia recente e il cuore pulsante di questa crisi ha un nome e una professione precisa: l ‘ infermiere. Nonostante, infatti, i professionisti dell’assistenza rappresentino la spina dorsale di ogni ospedale e di ogni ambulatorio, oggi in Italia si trovano a lottare contro una cronica mancanza di riconoscimento, sia economico che sociale. Le corsie dei nostri ospedali sono sempre più vuote di personale, ma sempre più piene di pazienti, e questo crea un divario che mette a rischio la tenuta stessa del sistema pubblico che garantisce cure a tutti i cittadini.... 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - Mentre il sistema sanitario italiano affronta una crisi senza precedenti, Montréal lancia una maxi-proposta per i nostri professionisti da oltre 5.000 euro al mese e un pacchetto di benefit impensabili in Italia

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