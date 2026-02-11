Salute Dagna San Raffaele | Per lupus trattamenti personalizzati in centri dedicati

Il professor Dagna del San Raffaele spiega che per il lupus eritematoso sistemico serve un approccio su misura. I trattamenti devono essere personalizzati, e le cure si concentrano in centri specializzati. La malattia autoimmune richiede una gestione attenta e dedicata, perché ogni paziente può reagire in modo diverso alle terapie.

Roma, 11 feb. (Adnkronos Salute) - "Il lupus eritematoso sistemico è una malattia autoimmune, cioè una condizione in cui il sistema immunitario, invece di difendere l'organismo, attacca strutture del corpo stesso. A differenza di altre malattie autoimmuni che colpiscono un singolo organo, il lupus è una patologia sistemica e, come tale, può interessare pelle, reni, mucose, occhi, cellule del sangue e molti altri organi. Può presentarsi in forme lievi, con manifestazioni cutanee o alterazioni di laboratorio, ma anche in forme molto gravi che, se non trattate adeguatamente, possono mettere a rischio la vita del paziente". 🔗 Leggi su Iltempo.it

Il lupus eritematoso sistemico resta una malattia difficile da gestire, soprattutto perché coinvolge aspetti clinici, sociali e psicologici.

