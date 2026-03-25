meno impatto sul paziente stessa efficacia e sicurezza

Da anni, presso l'ospedale Papa Giovanni XXIII si esegue con regolarità la riparazione della valvola mitralica, una procedura che garantisce risultati efficaci e sicuri. Recentemente, i medici hanno sottolineato come questa tecnica riduca l'impatto sul paziente rispetto ad altri interventi, mantenendo comunque alti standard di cura e affidabilità.

CARDIOLOGIA. Al Papa Giovanni XXIII la riparazione della valvola mitralica è ormai un’attività assai consolidata. L’attività di riparazione della valvola mitralica con chirurgia mini-invasiva all’Ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo ha superato un traguardo significativo: oltre 100 interventi eseguiti. Un risultato che conferma la maturità del programma e il consolidamento di un approccio chirurgico sempre più orientato alla riduzione dell’impatto sul paziente, senza compromessi sulla sicurezza e sull’efficacia clinica. Il centesimo intervento, avvenuto nelle scorse settimane, ha avuto come protagonista un batterista 35enne di Matera, che oltre a esibirsi insegna lo strumento. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

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