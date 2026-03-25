' Memorie di Adriano' | appuntamento con la biofiction a Palazzo Blu

Domenica 29 marzo si terrà un evento dedicato alla letteratura presso Palazzo Blu a Pisa. L’appuntamento fa parte di un ciclo di incontri curati da due docenti dell’Università di Pisa, specializzati in Letteratura Italiana. L’evento si concentra sulla presentazione della biografia romanzata intitolata

Pisa, 25 marzo 2026 – Domenica 29 marzo torna l’appuntamento con il ciclo di incontri dedicato alla letteratura, curato da Maria Cristina Cabani, docente di Letteratura Italiana presso l’Università di Pisa e Alberto Casadei, docente di Letteratura Italiana presso l’Università di Pisa. Protagonista dell’evento è il libro ‘Memorie di Adriano’, di Marguerite Yourcenar. La rassegna 2026 è incentrata sulle figure celebri del passato e sul genere della biofiction, la narrazione romanzesca costruita a partire da vite reali. Pubblicato nel 1951, Memorie di Adriano è un romanzo dalla genesi lunga e complessa, le cui radici risalgono al periodo tra le due guerre. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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