Meloni-Schlein e l’incognita legge elettorale

Dopo il risultato elettorale di domenica, si sono susseguite le prime conseguenze politiche con alcune dimissioni. La leader di una formazione politica si trova ora a dover affrontare la questione della legge elettorale, mentre si prepara alle sfide future in vista delle prossime consultazioni del 2027. La situazione si evolve in un clima di incertezze e tensioni.

Smaltita la delusione per il risultato di domenica e fatte rotolare le prime inevitabili teste, per Giorgia Meloni si pone il problema di come arrivare viva (politicamente) al 2027 e cercare una conferma a Palazzo Chigi. La prima tentazione secondo alcuni è stata quella di pensare alle elezioni anticipate, ma il rischio di bissare l’insuccesso sulla giustizia sarebbe stato troppo forte. Di qui l’idea di imboccare con forza la strada della nuova legge elettorale. Per Meloni cambiare il Rosatellum è fondamentale: con una legge elettorale di fatto pensata per produrre un pareggio, la premier avrebbe scarsissime possibilità di ottenere un bis. Non sarà un percorso facile, perché Lega (soprattutto) e Forza Italia sono meno convinti di FdI, o forse fanno un po’ la parte per alzare il prezzo. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

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