Schlein | Con Manfredi batto Meloni La legge elettorale della premier? Vediamo La notte tilt con Conte

Da ilfoglio.it 31 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Elly Schlein ha dichiarato di poter battere Giorgia Meloni alle prossime elezioni con l’appoggio di Gaetano Manfredi, evidenziando una strategia politica volta a sfidare la leader di Fratelli d’Italia. La sua posizione si inserisce nel dibattito sulla legge elettorale e le alleanze possibili, mentre si susseguono conflitti e tensioni nel panorama politico italiano, inclusa la recente notte tumultuosa con Giuseppe Conte. Questo scenario riflette le complessità e le sfide del quadro politico attuale.

Regalo di fine anno. Vi diamo due Schlein al posto di una. Trenta righe di Elly I (che abbraccia Gaetano Manfredi ) e trenta righe di Elly. Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

schlein con manfredi batto meloni la legge elettorale della premier vediamo la notte tilt con conte

© Ilfoglio.it - Schlein: "Con Manfredi batto Meloni. La legge elettorale della premier? Vediamo". La notte tilt con Conte

Leggi anche: Parla Foti: "La pace non può essere la resa dell'Ucraina. Schlein cambi la legge elettorale con Meloni"

Leggi anche: Legge elettorale, Schlein: Nessun contatto con Meloni – Il video

Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati.

Schlein: Con Manfredi batto Meloni. La legge elettorale della premier? Vediamo. La notte tilt con Conte; Schlein: «Manfredi dice che non siamo pronti? Con lui abbiamo già battuto la destra»; Manfredi scuote i dem: “Meloni si può battere ma il Pd non è ancora pronto”; Parla Manfredi: Il Pd non è pronto contro Meloni. Le primarie non servono. Schlein? Il programma prima del premier.

schlein manfredi batto meloniSchlein: "Con Manfredi batto Meloni. La legge elettorale della premier? Vediamo". La notte tilt con Conte - La segretaria del Pd: "Non siamo pronti? ilfoglio.it

Schlein: «Manfredi dice che non siamo pronti? Con lui abbiamo già battuto la destra» - In realtà, Elly Schlein approfitta del clima festivo per togliersi più di un sassolino dalle scarpe. ilmessaggero.it

schlein manfredi batto meloniParla Manfredi: "Il Pd non è pronto contro Meloni. Le primarie non servono. Schlein? Il programma prima del premier" - Lo scossone del sindaco di Napoli: "Il Pd fa fatica, serve una visione chiara. ilfoglio.it

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.