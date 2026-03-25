Meloni punta al partner Algeria | Collaborazione anche con Eni e Sonatrach per rafforzare il flusso di fornitura di gas

Il governo italiano mira a rafforzare i rapporti con l’Algeria, concentrandosi sulla collaborazione nel settore energetico. La premier ha annunciato l’intenzione di coinvolgere aziende come Eni e Sonatrach per aumentare il flusso di gas proveniente dal paese africano. La cooperazione tra i due paesi si estende a vari settori, con particolare attenzione all’approvvigionamento energetico.

«Sono moltissimi gli ambiti della nostra cooperazione. Sicuramente c’è l’ ambito energetico. Con il presidente Tebboune abbiamo deciso di rafforzare la nostra solidissima collaborazione che coinvolge anche i nostri due campioni nazionali, Eni e Sonatrach, anche lavorando su nuovi fronti come lo shale gas, come l’esplorazione offshore. Questo consentirà anche in prospettiva di rafforzare il flusso di fornitura di gas dall’Algeria all’Italia». Lo ha annunciato la premier Giorgia Meloni, nella conferenza stampa con il Presidente algerino Tebboune, ad Algeri. L’Algeria è il primo fornitore del gas per l’Italia, con il 34 per cento. «Preoccupazione per l’escalation in Libano». 🔗 Leggi su Open.online

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