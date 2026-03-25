Italia-Algeria Meloni | Rafforziamo flusso fornitura gas

Il governo italiano ha annunciato l’intenzione di rafforzare il flusso di forniture di gas provenienti dall’Algeria. La premier ha definito il rapporto tra i due paesi come “fondamentale”, sottolineando che l’Algeria rappresenta un partner di rilievo strategico per l’Italia. La comunicazione arriva in un momento in cui si valutano diverse opzioni per garantire la sicurezza energetica nazionale.

(Adnkronos) – Quello tra Roma e Algeri è "un rapporto fondamentale. L’Algeria rappresenta per l’Italia un partner di assoluto rilievo strategico. L’amicizia tra le nostre nazioni costituisce, soprattutto in un tempo come questo, in cui l’instabilità è crescente e le certezze diminuiscono, uno dei punti fermi sui quali si deve poter contare. È un’amicizia antica,. L'articolo proviene da. Nessun post correlato. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it

Articoli correlati

Meloni: «Rafforziamo cooperazione con l'Algeria e il flusso di gas. Colloqui Usa-Iran? Ottima notizia»«Abbiamo deciso di rafforzare la nostra solidissima cooperazione, anche lavorando su nuovi fronti come ocean gas e off shore e questo consentirà d...

Meloni in missione in Algeria: focus sulle forniture di gas e gioco di squadra col sistema ItaliaNon solo il fronte interno, con i provvedimenti già adottati per il contenimento dei prezzi.

Tutto quello che riguarda Italia Algeria Meloni Rafforziamo...

Temi più discussi: Meloni ad Algeri il 25 marzo per rafforzare la cooperazione e il partenariato con l’Algeria; Nuovi flussi di gas e Piano Mattei. L’Italia continua a rafforzare le relazioni con l’Algeria; Meloni gioca d’anticipo, viaggio in Algeria per assicurarsi più gas; Meloni ad Algeri il 25 marzo: sul tavolo il dossier del gas.

Italia-Algeria, Meloni: Rafforziamo flusso fornitura gasLa premier incontra il presidente Tebboune: 'Cooperazione in ambito migratorio rappresenta un modello per la regione' ... adnkronos.com

Colloqui tra Italia e Algeria, una nuova via per agirare gli effetti della guerra in Iran: «Rafforziamo cooperazione economica e il flusso di gas»«Abbiamo deciso di rafforzare la nostra solidissima cooperazione, anche lavorando su nuovi fronti come ocean gas e off shore e questo consentirà d rafforzare il flusso di ... corriereadriatico.it

Meloni: "Rafforzeremo la cooperazione sul gas con l'Algeria". I principali importatori in Italia x.com

Meloni ad Algeri: 'Abbiamo deciso di rafforzare la nostra solidissima cooperazione, anche lavorando su nuovi fronti come ocean gas e off shore e questo consentirà d rafforzare il flusso di gas.' Presidente Tebboune: 'Algeria rispetterà tutti gli impegni, Italia part - facebook.com facebook