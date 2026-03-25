Meloni | Rafforziamo cooperazione con l' Algeria e il flusso di gas Colloqui Usa-Iran? Ottima notizia

Il governo ha annunciato l’intenzione di intensificare la cooperazione con un paese del Nord Africa, concentrandosi su settori come il gas oceanico e le attività offshore, con l’obiettivo di aumentare il flusso di energia. Inoltre, sono stati fatti riferimenti a colloqui tra gli Stati Uniti e l’Iran, considerati una notizia positiva. Nessun dettaglio sulle date o sui soggetti coinvolti è stato fornito.

«Abbiamo deciso di rafforzare la nostra solidissima cooperazione, anche lavorando su nuovi fronti come ocean gas e off shore e questo consentirà d rafforzare il flusso di gas». Lo ha detto la presidente del Consiglio Giorgia Meloni nelle dichiarazioni congiunte con il presidente algerino Abdelmadjid Tebboune. Meloni in visita in Algeria «Abbiamo parlato del complesso momento internazionale. L'ipotesi di colloqui tra Usa e Iran sarebbe un'ottima notizia e l'Italia sosterrà qualsiasi iniziativa per la pace e la stabilità», ha sottolineato la premier. Poi è tornata a parlare dei rapporti Italia-Algeria: «L'Algeria è un nostro partner strategico soprattutto in questo momento complesso internazionale. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

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