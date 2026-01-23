Meloni | Con Giappone partenariato strategico speciale mia terza visita qui in tre anni di Governo – Il video

Il 16 gennaio 2026, a Tokyo, la premier Giorgia Meloni ha incontrato la collega Sanae Takaichi per rafforzare i rapporti bilaterali tra Italia e Giappone. Durante la visita, è stato annunciato un partenariato strategico speciale, sottolineando l’importanza delle relazioni tra i due Paesi. Questa è la terza visita di Meloni in Giappone nel corso del suo mandato, testimonianza dell’impegno reciproco nel consolidare la collaborazione internazionale.

(Agenzia Vista) Roma, 16 gennaio 2026 Il bilaterale della premier Giorgia Meloni con la premier giapponese Sanae Takaichi a Tokyo. Fonte: Agenzia Vista Alexander Jakhnagiev

