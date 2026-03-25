Meloni in Algeria | focus su partnership ed energia

Il Presidente del Consiglio ha incontrato il leader algerino durante una visita ufficiale, concentrandosi sulla collaborazione tra i due paesi. Durante l’incontro, sono stati discussi i temi relativi alla sicurezza energetica e alla stabilità degli approvvigionamenti. Non sono state annunciate decisioni specifiche o accordi firmati, ma l’obiettivo dichiarato è quello di tutelare gli interessi nazionali in ambito energetico.

AGI - A colloquio con il Presidente algerino Abdelmajid Tebboune con un obiettivo ben preciso: difendere gli interessi nazionali assicurando approvvigionamenti energetici nel lungo periodo. Questo l'obiettivo del secondo viaggio ufficiale del presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, nel Paese del Magreb dopo quello del 2023, a pochi mesi dal suo insediamento al governo. La nuova missione, subito dopo la fine del Ramadan, era stata programmata già dal mese scorso quando la premier ha accolto l'invito del Presidente Tebboune. Sulla carta, la nuova missione s'inserisce nella strategia di rafforzamento del partenariato strategico bilaterale tra i due Paesi ma non si può pensare che, con il conflitto nel Golfo Persico e lo Stretto di Hormuz ostaggio dei pasdaran, il viaggio assume anche connotati ulteriori. 🔗 Leggi su Agi.it © Agi.it - Meloni in Algeria: focus su partnership ed energia Articoli correlati Meloni in Algeria, verso una partnership strutturale oltre il gasDomani la presidente del Consiglio Giorgia Meloni si recherà in Algeria per rafforzare la cooperazione bilaterale, in un contesto di crisi... Meloni in missione in Algeria: focus sulle forniture di gas e gioco di squadra col sistema ItaliaNon solo il fronte interno, con i provvedimenti già adottati per il contenimento dei prezzi. Tutto quello che riguarda Meloni in Algeria focus su partnership... Temi più discussi: Meloni gioca d’anticipo, viaggio in Algeria per assicurarsi più gas; Meloni in missione in Algeria: focus sulle forniture di gas e gioco di squadra col sistema Italia; Italia-Algeria, Meloni ’riparte’ dopo il referendum: con Tebboune focus su energia e Piano Mattei; Italia-Algeria, Meloni 'riparte' dopo il referendum: con Tebboune focus su energia e Piano Mattei. Italia-Algeria, Meloni 'riparte' dopo il referendum: con Tebboune focus su energia e Piano MatteiDimenticare il voto del 22-23 marzo. E lasciarsi alle spalle gli effetti della vittoria del No, dopo il terremoto politico che ha già investito il governo con le dimissioni del sottosegretario alla Gi ... adnkronos.com Meloni in Algeria, verso una partnership strutturale oltre il gasDomani la presidente del Consiglio Giorgia Meloni si recherà in Algeria per rafforzare la cooperazione bilaterale, in un contesto di crisi energetiche globali e di nuove opportunità industriali. L’Alg ... formiche.net Il no travolge il governo: lasciano Delmastro e Bartolozzi. Meloni: “Via anche Santanchè” x.com Giorgia Meloni non intende chiedere al Parlamento un voto di fiducia sul governo dopo la sconfitta al referendum sulla giustizia. "Non c'è crisi politica" - facebook.com facebook