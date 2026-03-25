Meloni in Algeria | focus su partnership ed energia

Da agi.it 25 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il Presidente del Consiglio ha incontrato il leader algerino durante una visita ufficiale, concentrandosi sulla collaborazione tra i due paesi. Durante l’incontro, sono stati discussi i temi relativi alla sicurezza energetica e alla stabilità degli approvvigionamenti. Non sono state annunciate decisioni specifiche o accordi firmati, ma l’obiettivo dichiarato è quello di tutelare gli interessi nazionali in ambito energetico.

AGI - A colloquio con il Presidente algerino  Abdelmajid Tebboune  con un obiettivo ben preciso: difendere gli  interessi nazionali  assicurando  approvvigionamenti energetici  nel lungo periodo. Questo l'obiettivo del secondo  viaggio ufficiale  del presidente del Consiglio,  Giorgia Meloni, nel  Paese del Magreb  dopo quello del 2023, a pochi mesi dal suo insediamento al governo. La nuova missione, subito dopo la fine del Ramadan, era stata programmata già dal mese scorso quando la premier ha accolto l'invito del Presidente Tebboune. Sulla carta, la nuova missione s'inserisce nella strategia di rafforzamento del  partenariato strategico bilaterale  tra i due Paesi ma non si può pensare che, con il conflitto nel  Golfo Persico  e lo  Stretto di Hormuz  ostaggio dei pasdaran, il viaggio assume anche connotati ulteriori. 🔗 Leggi su Agi.it

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