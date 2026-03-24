meloni in algeria verso una partnership strutturale oltre il gas

Domani, la presidente del Consiglio si recherà in Algeria per incontrare le autorità locali e discutere di collaborazioni tra i due paesi. L'obiettivo è consolidare i rapporti bilaterali e esplorare nuove opportunità nel settore industriale, in un momento segnato da tensioni sul fronte energetico globale. La visita si inserisce in un quadro di dialogo tra le parti per definire accordi di lungo termine.

Domani la presidente del Consiglio Giorgia Meloni si recherà in Algeria per rafforzare la cooperazione bilaterale, in un contesto di crisi energetiche globali e di nuove opportunità industriali. L’Algeria è ormai il principale fornitore di gas dell’Italia, superando la Russia già dal 2022 e coprendo circa il 36% delle importazioni nazionali via gasdotto. Questo ruolo centrale emerge chiaramente dalle interviste realizzate da Formiche.net a esperti algerini, che sottolineano sia le potenzialità sia i limiti della partnership italo-algerina. Energia: gasdotto, GNL e idrogeno verde. Secondo Abdel Samad Saoudi, esperto economico dell’Università di Msila, l’Italia è vista come “partner molto affidabile” e il principale alleato europeo dell’Algeria, con scambi commerciali che hanno superato i 13 miliardi di dollari annui. 🔗 Leggi su Formiche.net

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