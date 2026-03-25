Il leader del Movimento 5 Stelle ha richiesto di organizzare primarie per individuare il candidato premier del centrosinistra. Nel frattempo, il governo attuale ha ottenuto il secondo mandato, mentre si discute sulle proposte politiche per il futuro del paese. Nessuna decisione ufficiale è stata ancora presa riguardo alle scadenze elettorali o alle candidature ufficiali.

Il leader del M5S Giuseppe Conte è corso a chiedere le primarie per il candidato premier del centro sinistra. Sente odore di sangue e pensa che tornerà per la terza volta a fare il presidente del Consiglio. Ma si sbaglia l’odore che sente nell’aria è molto più complicato di quanto non voglia credere. Il referendum non l’ha vinto una persona, ma un programma: la difesa della Costituzione con la difesa della magistratura. Il governo lo ha perso perché ha cercato di modificare la Costituzione a spallate e l’Italia ha ritrovato quattro milioni di elettori che da anni avevano disertato le urne e che in maggioranza hanno votato a difesa delle istituzioni. 🔗 Leggi su Formiche.net

© Formiche.net - Meloni è già 2. Ora serve un programma per l’Italia, chi lo farà vince

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Che cosa meravigliosa la democrazia. La Meloni che costringe l’impuníta Santanché a dimettersi e i giovani che salvano la Costituzione dagli apprendisti stregoni. #referendum x.com