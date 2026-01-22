Board of Peace | cosa farà l’Italia e chi ha già detto sì a Trump

Il Board of Peace rappresenta un nuovo organismo internazionale con implicazioni geopolitiche. L’Italia, al momento, adotta un atteggiamento di prudenza, in particolare riguardo all’articolo 11 della Costituzione, che limita l’intervento militare. Diversi Paesi hanno già espresso il loro supporto, tra cui alcuni sostenitori di Trump. Questo articolo analizza le posizioni italiane e le decisioni di altri stati in merito a questa iniziativa.

Il nodo dell'articolo 11 della Costituzione: perché l'Italia prende tempo L'Italia osserva con estrema cautela il Board of Peace, una sorta di alleanza tra nazioni voluta fortemente da Donald Trump per il futuro del Medio Oriente. La premier Giorgia Meloni ha recentemente chiarito la posizione del governo italiano rispetto a questa iniziativa sulla "gestione" della Striscia di Gaza. Sebbene l'interesse politico verso una stabilizzazione dell'area sia elevato, Palazzo Chigi ha alzato un muro di natura giuridica che impedisce una firma immediata del protocollo.

Board of peace per Gaza, Netanyahu dice sì a Trump: cosa farà Giorgia Meloni?Giorgia Meloni si trova di fronte a una decisione importante riguardo al Board of Peace per Gaza, proposto dall’ex presidente Trump.

L’invito di Trump per il Board of Peace per Gaza, la lettera svelata da Milei: cosa c’è scritto e chi non ha ancora accettatoDonald Trump ha annunciato la creazione del Board of Peace per Gaza, un organismo internazionale volto a promuovere un nuovo approccio alla risoluzione dei conflitti nel Medio Oriente.

