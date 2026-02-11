Governo blindato ma stop al decreto Ucraina | spaccatura nella maggioranza e nuove strategie in vista

Il Parlamento ha dato la fiducia al governo, ma ha stoppato il decreto sui soldi per l’Ucraina. La maggioranza si è divisa, e ora si preparano nuove mosse politiche.

Il Parlamento ha espresso oggi fiducia al governo, ma ha respinto il decreto legge riguardante gli aiuti all’Ucraina. La decisione, avvenuta nell’arco di poche ore, evidenzia una spaccatura interna alla maggioranza e solleva interrogativi sulla tenuta dell’esecutivo. La votazione sul decreto ha colto di sorpresa molti osservatori politici, aprendo uno scenario di incertezza sul fronte delle politiche internazionali del Paese. La seduta parlamentare di oggi è stata particolarmente tesa, culminata in un voto che ha visto prevalere le posizioni critiche nei confronti del provvedimento governativo.🔗 Leggi su Ameve.eu

Oggi alla Camera si decide il futuro del decreto sull’Ucraina.

Il deputato di +Europa Magi critica la fiducia posta sul decreto Ucraina.

Argomenti discussi: Voto blindato che rivela un'inquietudine trasversale; Corteo pro Askatasuna, vertice sul decreto Sicurezza. Meloni auspica una risoluzione unitaria

