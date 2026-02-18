Conti correnti sotto controllo dall’Agenzia delle Entrate la stretta anti evasione

L’Agenzia delle Entrate ha avviato controlli più severi sui conti correnti, a causa dell’aumento di segnalazioni di movimenti sospetti. La nuova strategia prevede analisi dettagliate di tutte le transazioni bancarie, concentrandosi su somme che sfuggono ai normali controlli. Nei prossimi mesi, saranno intensificati i controlli su contribuenti con prelievi o versamenti di importo elevato senza giustificativi chiari. Questa mossa mira a contrastare l’evasione fiscale e recuperare entrate nascoste. I contribuenti devono prestare attenzione alle comunicazioni dell’Agenzia delle Entrate.

L’Agenzia delle Entrate ha programmato controlli strutturati anche attraverso l ’analisi dei conti correnti dei contribuenti. Questo è quello che si evince dal Piano integrato di attività e organizzazione per il triennio 2026-2028, pubblicato dall’Amministrazione stessa. Grazie all’incrocio in tempo reale dei dati e a un utilizzo sempre più raffinato delle banche dati, verranno individuati i movimenti sospetti e redditi non dichiarati partendo dall’analisi dei flussi bancari. Come funziona la verifica dei conti correnti. Il principio su cui si fonda l’attività di controllo fiscale parte dall’individuare i movimenti non giustificati, che a loro volta verranno considerati reddito imponibile. 🔗 Leggi su Quifinanza.it © Quifinanza.it - Conti correnti sotto controllo dall’Agenzia delle Entrate, la stretta anti evasione Agenzia delle Entrate, dati anti evasione: ci sono nuovi controlli in azioneL’Agenzia delle Entrate intensifica i controlli contro l’evasione fiscale. Conti correnti nel mirino dell’Agenzia delle Entrate: scattano le presunzioni fiscaliL'Agenzia delle Entrate ha avviato controlli più severi sui conti correnti, sospettando che molte operazioni siano nascoste dal fisco. Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: I migliori conti correnti per giovani di febbraio 2026; Conti correnti nel mirino del fisco ma l'Europa frena tutto con una sentenza shock; Nuovi controlli dell’Agenzia delle Entrate su conti correnti: scattano le presunzioni fiscali; Come investire 200.000 euro: rischi e opportunità. Caserta, immigrazione clandestina: confisca da 1 milione a titolare de La Baita BraceriaCaserta – Un patrimonio costruito tra ristoranti, società e conti correnti finisce sotto il controllo dello Stato. Nella mattinata di oggi, la polizia di ... pupia.tv Controllo conti correnti, stralcio cartelle e Rottamazione: il parere di GiorgettiL’Agenzia delle Entrate non potrà avere accesso ai dati dei conti correnti: il ministro dell’Economia, Giancarlo Giorgetti ha detto no alla proposta volta a sveltire le procedure di riscossione, ... pmi.it Altro che conti correnti: ecco perché i tuoi soldi potrebbero migrare nelle #stablecoin. https://loom.ly/pM6Z70w facebook Altro che conti correnti: ecco perché i tuoi soldi potrebbero migrare nelle #stablecoin. x.com