Conti correnti nel mirino dell’Agenzia delle Entrate | scattano le presunzioni fiscali

L’amministrazione finanziaria utilizza le indagini bancarie per intercettare movimenti non giustificati che possono celare redditi non dichiarati. La leva principale resta la presunzione fiscale, uno strumento che attribuisce ai versamenti e, in alcuni casi, ai prelievi, la natura di compensi o ricavi. In pratica, quando l’ufficio rileva un accredito sospetto, può considerarlo reddito imponibile. Spetta poi al contribuente dimostrare il contrario con documentazione precisa e coerente. Il meccanismo produce un impatto diretto sulla gestione quotidiana dei flussi finanziari. Ogni bonifico, ogni versamento in contanti, ogni giroconto assume rilievo. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it

Nel 2026, l'Agenzia delle Entrate intensificherà i controlli fiscali con un piano che prevede l’utilizzo di tecnologie avanzate, tra cui l’intelligenza artificiale.

Nel 2026, l'Agenzia delle Entrate potenzierà i controlli fiscali, adottando un approccio più mirato e basato su analisi del rischio.

Rincari conti correnti 2026 stangata allo sportello e risparmio online • Analisi altroconsumo 2026 sui conti correnti con l'esplosione dei costi per le operazioni allo sportello fino a 6 euro per un bonifico. Ecco le banche più care e quelle stabili. x.com