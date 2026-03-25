Una scritta con una minaccia alla premier è stata cancellata in un parcheggio privato di via Scipione dal Ferro, nella zona di Cirenaica. La frase, che recitava

"Meloni attenta, a piazzale Loreto c’è ancora posto". E, accanto, una stella a cinque punte. La scritta con la minaccia alla premier si trovava in un parcheggio privato di un condominio di via Scipione dal Ferro, in Cirenaica. Non è la prima volta che in città la polemica politica trascende in toni di minaccia: basta ricordare il fantoccio con le fattezze della presidente del Consiglio appeso a testa in giù da Cua qualche anno fa o analoghe scritte vergate nel tempo. Questa volta, la condanna è stata subito bipartisan e la scritta pulita in tempi record dal Comune: adesso la Digos sta lavorando per arrivare all’identità degli ignoti writers.... 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - "Meloni a piazzale Loreto". La scritta in Cirenaica condannata e cancellata

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