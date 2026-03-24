Meloni attenta A piazzale Loreto… Scritta choc di Bologna firmata dalla stella a cinque punte

“ Meloni attenta. A piazzale Loreto c’è ancora posto ”. Questa è la scritta choc comparsa nelle ultime ore a Bologna in via Scipione dal Ferro. Non c’è firma ma è stata inserita una stella a cinque punte: non è cerchiata, non ci sono riferimenti, ma questo simbolo è storicamente legato alle Brigate Rosse e, in generale, ai gruppi che si rifanno all'area dell'antifascismo militante o dell'estrema sinistra extraparlamentare. La stella simboleggia l'internazionalismo e la lotta armata contro lo Stato. In questo caso specifico, accostata al riferimento a Piazzale Loreto, serve a sottolineare la natura violenta e radicale del messaggio rivolto alla presidente del Consiglio. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

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