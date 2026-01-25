Il messaggio della Madonna del 25 gennaio 2026 invita a vivere con fede e amore, diventando testimoni dell’amore di Dio attraverso le proprie azioni. Attraverso le parole di Marija Pavlovic, la Regina della Pace invita tutti a essere segno di preghiera e benedizione per gli altri, riflettendo i valori di pace e solidarietà nel quotidiano. Un messaggio che richiama alla responsabilità di ciascuno nel diffondere serenità e speranza.

È arrivato il messaggio della Regina della Pace del 25 gennaio 2025 per il tramite della veggente Marija Pavlovic, con un invito ad essere preghiera e benedizione per gli altri. La Madonna ci invita ad essere testimoni dell’amore di Dio con il nostro esempio di vita, e tutto nasce dalla preghiera. Quanto più coltiviamo la nostra relazione con Dio, tanto più saremo capaci di amare Dio e il prossimo. Cari figli! Oggi vi invito ad essere preghiera e benedizione per tutti coloro che non hanno conosciuto l’amore di Dio. Figlioli, siate diversi dagli altri e positivi, uomini di preghiera e d’amore verso Dio, affinché con le vostre vite siate il segno dell’amore di Dio per gli altri. 🔗 Leggi su Lalucedimaria.it

© Lalucedimaria.it - Medjugorje, Messaggio della Madonna del 25 gennaio 2026: “Con le vostre vite siate il segno dell’amore di Dio per gli altri”

