Il 18 marzo 2026, nella cittadina di Medjugorje, la veggente Mirjana Dragicevic ha ricevuto il messaggio della Madonna, che invita a credere a suo Figlio. La comunicazione, come ogni anno, viene trasmessa pubblicamente e si rivolge a tutto il mondo. La veggente ha reso noto il messaggio affidato dalla Regina della Pace, senza ulteriori dettagli o commenti.

È arrivato da Medjugorje l’atteso messaggio annuale del 18 marzo affidato dalla Regina della Pace alla veggente Mirjana Dragicevic per il mondo intero. C’era una grande attesa a Medjugorje, dove migliaia di pellegrini giunti da tutto il mondo, tra cui moltissimi italiani, si sono radunati in preghiera già dalle prime ore del mattino. Ai piedi della Collina delle Apparizioni, i fedeli hanno atteso con raccoglimento nella preghiera, il momento dell’apparizione della Madonna a Mirjana, che come ogni 18 marzo avviene nella sua casa a Bijakovici. Era il 25 dicembre 1982 quando la Vergine, consegnandole il decimo segreto, annunciò la fine delle apparizioni quotidiane a Mirjana, promettendole però di incontrarla ogni 18 marzo per il resto della sua vita. 🔗 Leggi su Lalucedimaria.it

© Lalucedimaria.it - Medjugorje, Messaggio della Madonna del 18 marzo 2026 a Mirjana: “Credete a mio Figlio”

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