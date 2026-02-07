Zelensky avverte che gli Stati Uniti vogliono chiudere la guerra entro l’estate. Mentre i blackout si moltiplicano a causa dei raid russi, Washington ha dato a Kiev e Mosca tempo fino a giugno per trovare un accordo. La situazione rimane tesa e nessuno si aspetta una svolta a breve.

Gli Stati Uniti hanno dato all’Ucraina e alla Russia tempo fino a giugno per raggiungere un accordo che ponga fine alla guerra che dura da quasi quattro anni. Lo ha detto ai giornalisti il presidente ucraino Volodymyr Zelensky. Se la scadenza di giugno non verrà rispettata, l’amministrazione Trump probabilmente eserciterà pressioni su entrambe le parti affinché la rispettino, ha aggiunto. “Gli americani stanno proponendo di porre fine alla guerra entro l’inizio dell’estate e probabilmente eserciteranno pressioni sulle parti proprio in base a questo calendario”, ha detto Zelensky ai reporter. “Dicono che vogliono fare tutto entro giugno. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Ucraina, Zelensky: “Usa vogliono la fine della guerra entro l’estate”. Nuovi blackout dopo raid russi

Approfondimenti su Ucraina Zelensky

Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news.

UCRAINA | Gli Stati Uniti vogliono la fine della guerra tra la Russia e l'Ucraina entro giugno. Ad affermarlo è il presidente ucraino Volodymyr Zelensky. #ANSA facebook

#TG2000 - #Ucraina, fuoco incrociato. Nuovo scambio di prigionieri #6febbraio #Zelensky #Odessa #Russia #Kharkiv #Dnipropetrovsk #Donbass #Lavrov #Pokrovsk #RussiaUkraineWar #Ukraine️️️️️️️️️️️️️️️️ #TV2000 @tg2000it x.com