Al premio Oscar 2026, il film d’animazione e la canzone Golden hanno portato il gruppo KPop Demon Hunters sul palco, segnando una vittoria significativa per il genere. Questa è la prima volta che un gruppo di artisti coreani conquista un riconoscimento così importante, aprendo nuove strade per la musica pop asiatica nel panorama internazionale. La vittoria ha attirato l’attenzione di media e fan di tutto il mondo.

E la co-regista Maggie Kang lo ha detto esplicitamente quando è salita sul palco: «Mi dispiace che ci sia voluto così tanto tempo per vederci in un film come questo. Ma ora è qui. E questo significa che le prossime generazioni non dovranno più aspettare. Questo è per la Corea e per i coreani ovunque». In poche frasi ha riassunto il senso della serata: non soltanto la vittoria di un film popolarissimo, ma il riconoscimento tardivo di una cultura che per anni Hollywood ha osservato da lontano. La rivincita è servita. Mentre il K-pop riempiva stadi, dominava le classifiche globali, generava fandom organizzati come piccoli eserciti, infatti, per anni Hollywood ha tenuto il fenomeno a debita distanza, come si fa con ecosistemi culturali pittoreschi ma tutto sommato lontani. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - KPop Demon Hunters agli Oscar 2026: perché è una vittoria storica per il K-pop. E una rivincita

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