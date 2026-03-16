KPop Demon Hunters agli Oscar 2026 | perché è una vittoria storica per il K-pop e per Hollywood

Da vanityfair.it 16 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Durante la cerimonia degli Oscar 2026, il film d’animazione e la canzone “Golden” hanno ricevuto importanti riconoscimenti. La vittoria ha segnato un momento storico per il K-pop e per Hollywood, con la presenza di un gruppo di artisti coreani che ha sfilato sul palco. La performance ha attirato l’attenzione di pubblico e media, facendo parlare di sé in tutto il mondo.

E la co-regista Maggie Kang lo ha detto esplicitamente quando è salita sul palco: «Mi dispiace che ci sia voluto così tanto tempo per vederci in un film come questo. Ma ora è qui. E questo significa che le prossime generazioni non dovranno più aspettare. Questo è per la Corea e per i coreani ovunque». In poche frasi ha riassunto il senso della serata: non soltanto la vittoria di un film popolarissimo, ma il riconoscimento tardivo di una cultura che per anni Hollywood ha osservato da lontano. La rivincita è servita. Mentre il K-pop riempiva stadi, dominava le classifiche globali, generava fandom organizzati come piccoli eserciti, infatti, per anni Hollywood ha tenuto il fenomeno a debita distanza, come si fa con ecosistemi culturali pittoreschi ma tutto sommato lontani. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

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