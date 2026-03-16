Durante la cerimonia degli Oscar 2026, il film d’animazione e la canzone “Golden” hanno ricevuto importanti riconoscimenti. La vittoria ha segnato un momento storico per il K-pop e per Hollywood, con la presenza di un gruppo di artisti coreani che ha sfilato sul palco. La performance ha attirato l’attenzione di pubblico e media, facendo parlare di sé in tutto il mondo.

E la co-regista Maggie Kang lo ha detto esplicitamente quando è salita sul palco: «Mi dispiace che ci sia voluto così tanto tempo per vederci in un film come questo. Ma ora è qui. E questo significa che le prossime generazioni non dovranno più aspettare. Questo è per la Corea e per i coreani ovunque». In poche frasi ha riassunto il senso della serata: non soltanto la vittoria di un film popolarissimo, ma il riconoscimento tardivo di una cultura che per anni Hollywood ha osservato da lontano. La rivincita è servita. Mentre il K-pop riempiva stadi, dominava le classifiche globali, generava fandom organizzati come piccoli eserciti, infatti, per anni Hollywood ha tenuto il fenomeno a debita distanza, come si fa con ecosistemi culturali pittoreschi ma tutto sommato lontani. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - KPop Demon Hunters agli Oscar 2026: perché è una vittoria storica per il K-pop e per Hollywood

Articoli correlati

KPop Demon Hunters trionfa agli Oscar 2026: il fenomeno dell’anno conquista anche HollywoodKPop Demon Hunters continua a dominare la scena internazionale e si conferma uno dei titoli più forti e trasversali del momento.

Brutte notizie per KPop Demon Hunters agli Oscar?KPop Demon Hunters è diventato uno dei più grandi fenomeni pop culturali dell’estate.

Una selezione di notizie su Demon Hunters

Temi più discussi: KPop Demon Hunters avrà un sequel, adesso è ufficiale; Il trionfo della Corea agli Oscar: Golden la canzone di Demon Hunters vince la statuetta; KPop Demon Hunters 2 si farà (ma prima si prepara a conquistare gli Oscar 2026); KPop Demon Hunters, la recensione del film d'animazione agli Oscar.

Perché la vittoria di KPop Demon Hunters agli Oscar è un evento storico ed epocaleSono molteplici le ragioni per cui la vittoria di Kpop Demon Hunters agli Oscar di quest'anno può essere considerato un evento storico. cinema.everyeye.it

VIDEO | Due Oscar a KPop Demon Hunters: le cacciatrici di demoni scatenano la platea di celebritiesDurante la cerimonia di premiazione, l'esibizione delle cantanti coreane- voci delle protagoniste del film d'animazione- ha conquistato star come Emma Stone, Leonardo di Caprio e persino Steve Spielbe ... dire.it

Felici Fan, Felice Honmoon! “KPop Demon Hunters. Per i fan! Libro Ufficiale”, tratto dal film d’animazione di successo Netflix KPop Demon Hunters, delizierà sicuramente i Demon Hunters di tutte le età! Con “KPop Demon Hunters. Il Libro Poster Ufficial - facebook.com facebook

“Golden” di KPop Demon Hunters vince il premio #Oscar come Miglior Canzone Originale x.com