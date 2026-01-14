Chiara Ferragni assolta per truffa aggravata | Sono felice devo ringraziare tutte le persone che mi sono state vicine

Chiara Ferragni è stata assolta dall’accusa di truffa aggravata riguardo ai casi pandoro e uova. L’imprenditrice digitale ha espresso gratitudine per il sostegno ricevuto dai suoi follower, sottolineando di essere quella che è grazie a loro. La vicenda si è conclusa con un esito positivo, permettendo a Ferragni di riprendere il suo cammino professionale con maggiore serenità.

L'imprenditrice digitale era indagata per truffa aggravata per i casi pandoro e uova. «Ringrazio i miei follower che mi sono sempre stati vicini, sono quella che sono grazie a loro», le sue prime parole. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

