Chiara Ferragni assolta per truffa aggravata | Sono felice devo ringraziare tutte le persone che mi sono state vicine

Chiara Ferragni è stata assolta dall’accusa di truffa aggravata riguardo ai casi pandoro e uova. L’imprenditrice digitale ha espresso gratitudine per il sostegno ricevuto dai suoi follower, sottolineando di essere quella che è grazie a loro. La vicenda si è conclusa con un esito positivo, permettendo a Ferragni di riprendere il suo cammino professionale con maggiore serenità.

Chiara Ferragni è stata assolta nel processo con rito abbreviato per il cosiddetto "Pandoro gate". Lo ha deciso il giudice della terza sezione penale di Milano, Ilio Mannucci Pacini. L'influencer era imputata per truffa aggravata in relazione a presunti messaggi

"Sono tranquilla e fiduciosa", ha detto Chiara Ferragni entrando in Tribunale di Milano nel giorno della sentenza nel processo che la vede imputata per truffa aggravata, per i casi del pandoro Balocco Pink Christmas e delle uova di Pasqua Dolci Preziosi.

