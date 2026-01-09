Maxi sequestro di droga ad Avellino | 22enne a giudizio a febbraio

Lo scorso 17 ottobre, gli agenti della Squadra Mobile di Avellino hanno effettuato una perquisizione nel Rione San Tommaso, che ha portato al sequestro di una significativa quantità di droga. A seguito di questi eventi, un 22enne coinvolto sarà giudicato a febbraio. Questa operazione si inserisce nelle attività di contrasto alla criminalità nel territorio.

AVELLINO – I fatti risalgono al 17 ottobre scorso. In quella data, gli agenti della Squadra Mobile di Avellino eseguono una perquisizione all’interno di un’abitazione del Rione San Tommaso. È qui che vive un giovane di 22 anni.L’operazione si conclude con il sequestro di un ingente quantitativo. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it Leggi anche: Maxi sequestro di cocaina e hashish ad Avellino: arrestato 22enne Leggi anche: Avellino, maxi sequestro di droga: giovane trasferito ai domiciliari Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati. Droga Avellino, domiciliari per Michele Longo: la decisione del Riesame; Banconote false, arrestata una 22enne: scattano il sequestro; GdiF AVELLINO: sequestrati in provincia circa 100.000 artifizi pirotecnici detenuti illegalmente. Militari della Compagnia Ariano Irpino e Tenenza Baiano, in due distinti esercizi commerciali, hanno rinvenuto e sottoposto a sequestro penale circa 100.000 artifizi; Avellino, controlli dei Carabinieri: patenti ritirate, denunce e sequestri durante le festività. Avellino, preso con un chilo di droga: le chat al setaccio dopo il sequestro - Comparirà oggi davanti al giudice per l'udienza di convalida dell'arresto, il 22enne di Avellino preso con 800 grammi di cocaina e 480 di hashish. ilmattino.it Maxi-sequestro di droga a Nereto. Settepanella: grazie agli inquirenti Ora costituire un tavolo permanente sulla legalità in Val Vibrata - facebook.com facebook Maxi sequestro di droga nel Teramano: scoperto hub dello spaccio a Nereto x.com

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.