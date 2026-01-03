Firenze maxi rissa in piazza Duomo nella notte di Capodanno

Nella notte di Capodanno, piazza Duomo a Firenze è stata teatro di una violenta rissa tra un gruppo di persone. La colluttazione ha coinvolto più soggetti, che hanno utilizzato sedie e tavolini di un bar come strumenti di offesa. L’evento ha catturato l’attenzione dei presenti, causando preoccupazione e disordine in un luogo simbolico della città.

Maxi rissa in piazza Duomo a Firenze nella notte di Capodanno. In mezzo ai passanti, un gruppetto si colpisce a più riprese, anche usando sedie e tavolini di un bar. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it © Tgcom24.mediaset.it - Firenze, maxi rissa in piazza Duomo nella notte di Capodanno Leggi anche: Maxi rissa durante la notte di Capodanno in piazza Duomo \ VIDEO Leggi anche: Firenze: rissa la notte di Capodanno in piazza Duomo, lanci di sedie e tavolini. Immagini choc Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. Maxi rissa durante la notte di Capodanno in piazza Duomo \ VIDEO; Notte di Capodanno a Firenze, maxi rissa a due passi dal Duomo. La battaglia di sedie e tavolini ripresa in un video; VIDEO / Maxi rissa di capodanno 2026 in piazza Duomo a Firenze; Firenze, maxi-rissa in piazza Duomo: devastata una pizzeria – Il video del caos in centro. Maxi rissa in piazza Duomo, volano tavoli e sedie - L'episodio, avvenuto nella centralissima piazza di Firenze, risalirebbe alla notte di Capodanno ... toscanamedianews.it

Inseguito con coltello dentro un locale, paura per un ventenne della Spezia durante la maxi-rissa a Firenze - Il ragazzo è stato aggredito mentre stava aiutando i gestori della pizzeria a mettere in ordine dopo i tafferugli di Capodanno: scambiato per un membro di una gang rivale ... primocanale.it

Capodanno a Firenze: mega rissa in centro tra botte, tavoli lanciati in aria e sedie spaccate. Il Comune: “Fatto grave, ci saranno accertamenti. Ma basta propaganda” – VIDEO - Una ventina di persone si sono affrontate lanciandosi arredi in piazza Duomo. ilfattoquotidiano.it

Comune Firenze, 'indagini su rissa in piazza Duomo ma stop propaganda'. Sui social circola video di un tafferuglio la notte di Capodanno #ANSA x.com

La mega-rissa degli stranieri a #Firenze. Ma per la sinistra è stato il "Capodanno più bello" - facebook.com facebook

