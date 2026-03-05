Saline di Tarquinia presentato il progetto di riqualificazione da 12 milioni di euro | cosa prevede il masterplan

Un progetto da 12 milioni di euro è stato presentato per la riqualificazione delle saline di Tarquinia. Il masterplan prevede interventi per migliorare la sicurezza dell’area e la tutela ambientale, coinvolgendo lavori di ristrutturazione e messa in sicurezza delle strutture esistenti. La presentazione si è svolta oggi nella città, alla presenza di rappresentanti delle istituzioni e degli enti coinvolti.

Tarquinia, 5 marzo 2026 – Un progetto da 12 milioni di euro per rimettere in sicurezza e rifunzionalizzare il Borgo del Sale e valorizzare la Riserva delle Saline di Tarquinia, con l'obiettivo di trasformare un'area di circa 170 ettari in un modello di rigenerazione sostenibile che tenga insieme tutela ambientale, cultura e sviluppo del territorio. È quanto ha presentato oggi, in audizione presso la Commissione Ambiente della Camera dei Deputati, la direttrice dell' Agenzia del Demanio, Alessandra dal Verme. Il sito, di antichissima tradizione produttiva, è riconosciuto per l'elevato valore degli habitat costieri e dell'avifauna migratoria e conserva un unicum paesaggistico in cui si intrecciano storia, archeologia, biodiversità e memoria collettiva.