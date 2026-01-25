Esce fumo dalla cantina | incendio a Gretta sul posto quattro mezzi dei vigili del fuoco

Nel pomeriggio di oggi, 25 gennaio, intorno alle 17, un incendio si è sviluppato nel civico 6 di via Aquileia, nel rione di Gretta. Sul posto sono intervenuti quattro mezzi dei vigili del fuoco per contenere le fiamme e valutare i danni. Non si registrano al momento feriti o altre conseguenze significative. L’intervento è ancora in corso per garantire la sicurezza dell’area.

