Maturità 2026 | Consigli di classe devono riunirsi per ratificare nomina commissari interni? Il docente può rinunciare all’incarico?

Le scuole si preparano alle prove di maturità 2026, ma qualcosa ancora non è chiaro. Alcuni istituti stanno iniziando a riunirsi per ratificare la nomina dei commissari interni, mentre altri si chiedono se i docenti possano rinunciare all’incarico senza problemi. La questione diventa sempre più pressante, e nelle prossime settimane si aspetta una risposta ufficiale. Nel frattempo, la corsa tra le scuole continua, alimentando discussioni sulla gestione delle commissioni e sulle scelte da fare.

