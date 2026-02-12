Maturità 2026 | Consigli di classe devono riunirsi per ratificare nomina commissari interni? Il docente può rinunciare all’incarico?
Le scuole si preparano alle prove di maturità 2026, ma qualcosa ancora non è chiaro. Alcuni istituti stanno iniziando a riunirsi per ratificare la nomina dei commissari interni, mentre altri si chiedono se i docenti possano rinunciare all’incarico senza problemi. La questione diventa sempre più pressante, e nelle prossime settimane si aspetta una risposta ufficiale. Nel frattempo, la corsa tra le scuole continua, alimentando discussioni sulla gestione delle commissioni e sulle scelte da fare.
Maturità 2026: la corsa in avanti di alcune scuole ci porta ad alcune riflessioni sulla nomina delle commissioni. Si consideri che la procedura dell'Esame di Maturità quest'anno è nuova e ancora non completa, in attesa delle indicazioni da parte del Ministero. L'articolo.🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
Approfondimenti su Maturità 2026
Maturità 2026: Ministero ha scelto discipline esterne per gli Istituti Professionali, i consigli di classe sceglieranno le due materie interne
Il ministero ha confermato che anche per il prossimo anno gli Istituti Professionali sceglieranno le discipline esterne per la prova d’esame.
“Il doppio canale includa anche i docenti di ruolo, devono poter cambiare classe di concorso e grado di scuola”, INTERVISTA a Valentina Sanna (docente ingabbiata)
Ultime notizie su Maturità 2026
Argomenti discussi: Maturità 2026: consigli pratici per affrontare la seconda prova dei Licei e le materie d'indirizzo; Maturità 2026, documento 15 maggio non è stato eliminato. Precisazioni; Punteggi, colloquio, condotta: come cambia la maturità 2026; Maturità 2026, decreto: cosa cambia per i docenti? Compensi commissari fermi al 2007.
Maturità 2026: requisiti, crediti e scadenze per l’ammissioneMaturità 2026: Per la Maturità 2026, i requisiti di ammissione sono definiti dalla nota ministeriale n. 74346 del 10 novembre 2025 e dal decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62. catania.liveuniversity.it
Maturità 2026: chi viene ammesso all’esame? Requisiti su frequenza, voti, condotta, PCTO e prove Invalsi spiegati in modo semplice per studenti e famiglieLa parola maturità fa venire in mente notti in bianco, tracce di italiano, ansia da orale. Ma prima ancora di scegliere il tema, c’è una domanda molto più terra terra: chi viene ammesso davvero all’ ... alphabetcity.it
FIDARSI DI TUTTI, MA AFFIDARSI SOLO A GEOVA: LA MATURITÀ DI ANALIZZARE OGNI CONSIGLIO Riflessione sulla Scrittura di oggi: Galati 6:5 "Ciascuno porterà il proprio carico" Spesso, l’esperienza che accumuliamo negli anni ci porta a pensare di facebook
È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.