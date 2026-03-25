A Grosseto si attende con interesse la presentazione di Mater Sola, il terzo quadro della Trilogia del Tempo Sospeso della Compagnia Francesca Selva. La performance fa parte di un ciclo artistico che coinvolge più opere, tutte incentrate sul tema del tempo e dell’attesa. La compagnia ha annunciato l’evento, senza specificare la data precisa, ma annunciando che si terrà nei prossimi giorni.

GROSSETO Grande attesa per Mater Sola, il terzo quadro della Trilogia del Tempo Sospeso della Compagnia Francesca Selva. Un progetto che riflette sulle fratture del presente e si ispira alle vittime delle guerre contemporanee, scegliendo come figura centrale quella della madre intesa come archetipo universale del dolore e della resistenza. In scena venerdì alle 19, nell’ex Chiesa dei Bigi nell’ambito della rassegna " Respiri di Bellezza ", la performance interpretata è un toccante solo interpretato dalla danzatrice Paola Foresi. Lo spettacolo – nato dalla coreografia di Francesca Selva e realizzato con il sostegno del Ministero Italiano della Cultura, Regione Toscana e Istituzione Le Mura - non è una narrazione della guerra ma delle sue conseguenze intime e permanenti. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Mater Sola per il ’Tempo sospeso’

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