Lookman altro finale sospeso | l’Atletico cambia rotta e l’Atalanta prende tempo

Ademola Lookman resta uno dei nomi più caldi di questo mercato. L’Atalanta continua a seguire la sua situazione, ma non c’è ancora un accordo definitivo con l’Atletico Madrid. La trattativa resta aperta, con l’attaccante che aspetta ancora una risposta concreta. La società bergamasca prende tempo, sperando di trovare la soluzione migliore senza fretta.

Ademola Lookman resta uno dei nomi più caldi e irrisolti di questo finale di mercato, con l’ Atalanta che continua a ricevere sondaggi senza arrivare, almeno per ora, a una svolta definitiva. Negli ultimi giorni di gennaio l’esterno offensivo è tornato stabilmente al centro delle attenzioni internazionali, confermando come il suo futuro sia diventato una sorta di appuntamento fisso di ogni sessione di trasferimenti. Dopo il lungo braccio di ferro estivo con l’ Inter, il nome di Lookman è riemerso con forza anche in questa finestra invernale. Tra i club che hanno chiesto informazioni alla dirigenza nerazzurra ce ne sono stati due più insistenti degli altri: l’ Atletico Madrid e il Fenerbahçe. 🔗 Leggi su Serieagoal.it

Lukman non giocherà contro il Como domenica.

