Il Biciplan mai completato in tempo Meglio chiudere i cantieri in sospeso

Il progetto della ciclabile Milano-Legnano, finanziato dal PNRR, avrebbe dovuto rappresentare un passo importante verso una mobilità sostenibile. Tuttavia, il Biciplan non è mai stato completato nei tempi previsti, e molti cantieri sono ancora in sospeso. È importante valutare la possibilità di chiudere le opere incompiute, per evitare ulteriori sprechi di risorse e concentrarsi su interventi concreti e realizzabili.

Il sogno della grande ciclabile Milano-Legnano, 25 chilometri di mobilità sostenibile finanziati con le risorse del Pnrr, sta crollando pezzo dopo pezzo. E rischia di trasformarsi in uno dei casi più clamorosi di spreco pubblico dell’Alto Milanese. A denunciarlo è la Lega per voce del consigliere metropolitano Christian Colombo dopo la riunione della Commissione infrastrutture di Città Metropolitana, convocata d’urgenza proprio per affrontare l’impasse. Secondo Colombo la linea 15 del Biciplan è arrivata a un punto di non ritorno: "Non sarà mai completata nei tempi previsti dal Pnrr. Bisogna dirlo chiaramente ai Comuni, ai cittadini e ai commercianti che stanno subendo da mesi cantieri infiniti, strade bloccate e lavori fatti a metà. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - "Il Biciplan mai completato in tempo. Meglio chiudere i cantieri in sospeso" Leggi anche: Cantieri navali, il bacino da 150 mila tonnellate prende forma: sarà completato in mille giorni Leggi anche: Mai completato e abbandonato da anni, il complesso dell'Opera Pia a Ceglie nel degrado. Il sindaco: "Scempio che va eliminato" Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. Il Biciplan mai completato in tempo. Meglio chiudere i cantieri in sospeso. "Il Biciplan mai completato in tempo. Meglio chiudere i cantieri in sospeso" - Legnano, 25 chilometri di mobilità sostenibile finanziati con le risorse del Pnrr, sta crollando pezzo dopo pezzo. ilgiorno.it

GRAB ANNO NUOVO TEMPO DI BILANCIO Nel Biciplan di Roma il GRAB pesa ben 50 km. Peccato che oggi siano 48,5 km reali, di cui 31,4 percorribili. E il colpo di scena Oltre il 56% esisteva già prima. In numeri: 5,2 km: realizzati o sistemati da questa - facebook.com facebook

