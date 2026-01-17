Il Biciplan mai completato in tempo Meglio chiudere i cantieri in sospeso

Il progetto della ciclabile Milano-Legnano, finanziato dal PNRR, avrebbe dovuto rappresentare un passo importante verso una mobilità sostenibile. Tuttavia, il Biciplan non è mai stato completato nei tempi previsti, e molti cantieri sono ancora in sospeso. È importante valutare la possibilità di chiudere le opere incompiute, per evitare ulteriori sprechi di risorse e concentrarsi su interventi concreti e realizzabili.

Il sogno della grande ciclabile Milano-Legnano, 25 chilometri di mobilità sostenibile finanziati con le risorse del Pnrr, sta crollando pezzo dopo pezzo. E rischia di trasformarsi in uno dei casi più clamorosi di spreco pubblico dell’Alto Milanese. A denunciarlo è la Lega per voce del consigliere metropolitano Christian Colombo dopo la riunione della Commissione infrastrutture di Città Metropolitana, convocata d’urgenza proprio per affrontare l’impasse. Secondo Colombo la linea 15 del Biciplan è arrivata a un punto di non ritorno: "Non sarà mai completata nei tempi previsti dal Pnrr. Bisogna dirlo chiaramente ai Comuni, ai cittadini e ai commercianti che stanno subendo da mesi cantieri infiniti, strade bloccate e lavori fatti a metà. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

