Durante la campagna referendaria in corso, un rappresentante di un movimento civico ha deciso di esprimere pubblicamente la propria opinione, sottolineando come l’attuale processo possa influenzare l’equilibrio tra i diversi poteri dello Stato. La dichiarazione è stata rilasciata in un momento di particolare attenzione sul tema, senza ulteriori approfondimenti o commenti aggiuntivi.

In occasione dell’attuale campagna referendaria, ritengo doveroso chiarire pubblicamente la mia posizione. Il mio orientamento di voto è frutto di uno studio attento della riforma oggetto del referendum, all’interno della quale ho individuato elementi condivisibili tanto nelle ragioni del “sì” quanto in quelle del “no”. Per una scelta di riservatezza personale, non intendo rendere noto il mio voto, pur consapevole che chi mi conosce sa bene come le mie decisioni non siano mai guidate da appartenenze politiche, bensì da una riflessione autonoma e tecnica sulla qualità e sulla struttura della norma. - Tuttavia, ciò che mi ha profondamente amareggiato è stato assistere a comportamenti provenienti dal terzo potere dello Stato, che ho sempre ritenuto e difeso come presidio di equilibrio e garanzia. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it

© Avellinotoday.it - Massimo Passaro ("Cittadini in Movimento"): "Referendum, quando il terzo potere perde l'equilibrio"

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