Gratteri sul Referendum Giustizia | Voto Cruciale Tra Potere e Tutela dei Cittadini Stop all’Astensione

Da ameve.eu 12 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nicola Gratteri rompe il silenzio sul referendum costituzionale sulla giustizia. Dal palco di Napoli, il procuratore mette in guarda: il voto di domenica è decisivo tra potere e tutela dei cittadini. Invita gli italiani a votare, respingendo l’astensione, perché questa riforma potrebbe indebolire i diritti di chi ha meno possibilità di difendersi. Gratteri sottolinea che il sistema giudiziario deve essere accessibile a tutti, e non si può rischiare di favorire solo i potenti.

Gratteri Rompe il Silenzio sul Referendum: “Un Voto Tra Potere e Garanzie per i Cittadini”. Napoli, 12 febbraio 2026 – Il procuratore di Napoli, Nicola Gratteri, è intervenuto con forza nel dibattito sul referendum costituzionale sulla giustizia, esprimendo preoccupazione per le possibili conseguenze di una riforma che, a suo avviso, potrebbe minare i principi di un sistema giudiziario equo e accessibile, penalizzando soprattutto i cittadini meno abbienti. L’intervista esclusiva, rilasciata a un’emittente televisiva calabrese, rappresenta un atto di responsabilità civica da parte di un magistrato impegnato da anni nella lotta alla criminalità organizzata.🔗 Leggi su Ameve.euImmagine generica

Approfondimenti su Gratteri Referendum

Referendum giustizia, stop al voto per i fuorisede

Il governo ha deciso di bloccare il voto per i fuorisede alle prossime consultazioni referendarie.

Carlo Salvioni: “Al referendum sulla giustizia voto sì, va tolto potere alle correnti”

Carlo Salvioni ha annunciato che voterà sì al referendum sulla giustizia.

Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Gratteri sul referendum sui giudici: “Vogliono votare presto perché il no sta recuperando”

Video Gratteri sul referendum sui giudici: “Vogliono votare presto perché il no sta recuperando”

Ultime notizie su Gratteri Referendum

Argomenti discussi: Referendum Giustizia, Gratteri: Riforma che favorisce gli imputati ricchi; Gratteri sul referendum giustizia: Questa riforma favorisce gli imputati ricchi; Referendum Giustizia, strappo tra toghe-simbolo: E' in atto una truffa etica; Referendum giustizia, Gratteri critica le opposizioni sull'appoggio al 'No': Arrivano solo ora che abbiamo recuperato.

gratteri sul referendum giustiziaReferendum Giustizia, Gratteri: Riforma che favorisce gli imputati ricchiIl procuratore di Napoli è stato intervistato da Il Fatto Quotidiano durante uno dei Forum in programma in vista del voto. Sono una persona libera, non ho mai fatto parte di alcuna corrente: non ... tg24.sky.it

gratteri sul referendum giustiziaReferendum giustizia, Gratteri critica le opposizioni sull'appoggio al 'No': Arrivano solo ora che abbiamo recuperatoGratteri attacca le opposizioni: Ci appoggiano solo ora che abbiamo recuperato, sottolineando mancanza di coraggio nel sostegno. la7.it

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.