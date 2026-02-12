Gratteri sul Referendum Giustizia | Voto Cruciale Tra Potere e Tutela dei Cittadini Stop all’Astensione

Nicola Gratteri rompe il silenzio sul referendum costituzionale sulla giustizia. Dal palco di Napoli, il procuratore mette in guarda: il voto di domenica è decisivo tra potere e tutela dei cittadini. Invita gli italiani a votare, respingendo l’astensione, perché questa riforma potrebbe indebolire i diritti di chi ha meno possibilità di difendersi. Gratteri sottolinea che il sistema giudiziario deve essere accessibile a tutti, e non si può rischiare di favorire solo i potenti.

Gratteri Rompe il Silenzio sul Referendum: "Un Voto Tra Potere e Garanzie per i Cittadini". Napoli, 12 febbraio 2026 – Il procuratore di Napoli, Nicola Gratteri, è intervenuto con forza nel dibattito sul referendum costituzionale sulla giustizia, esprimendo preoccupazione per le possibili conseguenze di una riforma che, a suo avviso, potrebbe minare i principi di un sistema giudiziario equo e accessibile, penalizzando soprattutto i cittadini meno abbienti. L'intervista esclusiva, rilasciata a un'emittente televisiva calabrese, rappresenta un atto di responsabilità civica da parte di un magistrato impegnato da anni nella lotta alla criminalità organizzata.

