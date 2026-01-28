La donna di 65 anni, ferita dal figlio con una sparachiodi, non ce l’ha fatta. Dopo giorni di lotta nel reparto di rianimazione del San Giovanni Bosco di Torino, è deceduta ieri sera. La vicenda ha sconvolto la città, lasciando molti senza parole.

La 65enne era ricoverata al San Giovanni Bosco di Torino. Luciana Cat Berro non ce l’ha fatta. Dopo giorni di agonia nel reparto di rianimazione dell’ospedale San Giovanni Bosco di Torino, la donna di 65 anni è morta nella serata di ieri, 27 gennaio. Era rimasta gravemente ferita alla testa dopo essere stata colpita dal figlio con una pistola sparachiodi, nella cascina di famiglia a Caselle Torinese. Una notizia che segna un punto di non ritorno in una vicenda già drammatica e che ora cambia radicalmente anche sul piano giudiziario. Dallo sparo alla morte: un decorso clinico senza miglioramenti. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it

© Notizieaudaci.it - Luciana Cat Berro non ce l’ha fatta: dopo giorni di agonia muore la donna ferita dal figlio con una sparachiodi

Luciana Cat-Berro non ce l'ha fatta.

È morta Luciana Berro, la donna di 65 anni colpita in casa dal figlio con una pistola sparachiodi.

