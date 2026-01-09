Gravi irregolarità a bordo | fermate due navi mercantili al porto di Civitavecchia

Nel mese di dicembre, la guardia costiera di Civitavecchia ha fermato due navi mercantili straniere a causa di gravi irregolarità a bordo. Le unità sono state sottoposte a fermo amministrativo, per garantire il rispetto delle norme di sicurezza e tutela ambientale. Questo intervento evidenzia l’importanza di controlli stringenti nel settore marittimo per prevenire rischi e mantenere la legalità nel porto.

Gravi irregolarità a bordo. Due navi mercantili straniere sottoposte a fermo amministrativo al porto di Civitavecchia dalla guardia costiera nel mese di dicembre appena trascorso. Nei giorni scorsi è stata consentita la partenza di uno dei due mercantili, una nave portarinfuse di bandiera. 🔗 Leggi su Romatoday.itImmagine generica

