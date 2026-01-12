Roma-Zirkzee tutto dipende dal Manchester United | in 48 ore il nuovo allenatore
Roma-Zirkzee: tutto dipende dal Manchester United. A metà gennaio, il mercato giallorosso resta fermo, con nessun acquisto ufficializzato. La società attende sviluppi relativi al trasferimento di Zirkzee, la cui definizione dipende dai tempi e dalle decisioni del club inglese. La situazione rimane in sospeso, mentre la Roma continua a monitorare le possibilità di rinforzo per la rosa.
Ci si avvia verso la metà di gennaio e la casella acquisti in casa Roma è ancora ferma sullo zero, nonostante la volontà di provare a chiudere almeno un colpo nell’immediatezza dell’avvio della finestra di calciomercato. I dubbi di Raspadori continuano a bloccare il suo sbarco nella Capitale, mentre prima della sfida con il Sassuolo, il direttore sportivo Massara sembrava aver chiuso definitivamente la porta all’ arrivo di Zirkzee. Carrick favorito. La trattativa potrebbe però non essere ancora archiviata e le prossime ore saranno quelle decisive per capire se si aprirà un nuovo spiraglio per il ritorno in Italia dell’olandese. 🔗 Leggi su Sololaroma.it
