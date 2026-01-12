Ferguson tra Roma e Napoli tutto dipende da Lucca

Ferguson tra Roma e Napoli rappresenta una delle questioni più dibattute nel mercato di gennaio. La trattativa, ancora in fase di sviluppo, dipende da vari fattori, tra cui le decisioni di Lucca, il calciatore coinvolto. Fabrizio Romano analizza gli sviluppi e le possibili conseguenze di questa situazione, sottolineando come ogni passo sia determinante per il futuro delle squadre interessate.

Ferguson tra Roma e Napoli, tutto dipende da Lucca - Ne parla Fabrizio Romano Il mercato di gennaio resta in movimento e si intreccia con le strategie

Mourinho insiste per Lucca. Ipotesi Ferguson dalla Roma - L’attaccante prelevato dall’Udinese è sempre lontano dal mondo Napoli e le parti stanno lavorando a definire una nuova sistemazione. napoli.repubblica.it

Ferguson-Napoli, Romano: "Vuole restare a Roma, ma opportunità in un caso" - Fabrizio Romano, giornalista ed esperto di mercato internazionale, ha parlato delle trattative di gennaio ai microfoni di DAZN: "Ferguson vorrebbe restare alla Roma, ma ... tuttonapoli.net

Calciomercato Serie A: Roma, Napoli e Lazio scosse. Zirkzee, Lucca e colpi a sorpresa

La Roma vince nel finale con Kone e Soulé e vola momentaneamente al terzo posto, ma perde Ferguson per un infortunio alla schiena che aggrava l’emergenza in rosa. Tre punti d’oro, ma l’infermeria resta un problema aperto per Gasperini. - facebook.com facebook

. @OfficialASRoma, Gasperini: "Ferguson ha preso una contusione forte. Dybala tornerà a segnare" x.com

