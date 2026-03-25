marche al via il progetto creaimpresa

Oggi è iniziato il progetto CreaImpresa nelle Marche, un percorso che mira ad aiutare chi desidera avviare un’attività imprenditoriale. Il progetto offre supporto a persone che vogliono trasformare un’idea in un’impresa reale, fornendo strumenti e assistenza durante tutto il processo. L’iniziativa coinvolge diversi soggetti locali, con l’obiettivo di favorire la nascita di nuove imprese nella regione.

Ha preso il via, oggi, il progetto CreaImpresa. Un percorso pensato per accompagnare aspiranti imprenditrici e imprenditori nella trasformazione di un’idea in un’attività concreta. L’obiettivo comune è costruire un ponte tra cultura di impresa, hub per le persone e Regione Marche, chiamata a sostenere la nascita di nuove attività con politiche, misure e opportunità dedicate. Il progetto si articola in incontri dedicati a chi vuole avviare un’attività, con focus su passaggio dall’idea all’impresa, costruzione del progetto imprenditoriale, marketing e accesso al credito. Le date degli incontri. Senigallia: 25 marzo, 1, 8 e 15 aprile;. Fabriano: 21, 28 aprile e 5 maggio;. 🔗 Leggi su Lapresse.it

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