Quadrilatero Umbria-Marche il semi-svincolo di Scopoli prende forma | via libera al progetto definitivo

Il Comune di Foligno ha approvato il progetto definitivo del semi-svincolo di Scopoli, un passo importante per migliorare la viabilità. La decisione arriva dopo anni di attese e lavori di pianificazione, che ora si concretizzano con l’autorizzazione ufficiale. La nuova infrastruttura collegherà la SS77Var a quattro corsie con la strada storica vicino a Scopoli, facilitando il traffico tra Umbria e Marche. Questa opera mira a ridurre gli ingorghi e migliorare la sicurezza stradale nell’area. La realizzazione del semi-svincolo inizierà entro il prossimo anno.

Esito positivo della Conferenza di servizi al Mit, assessore De Rebotti: "Convergenza unanime di tutti gli enti. Ora avanti veloce verso il Cipess per sbloccare i cantieri" Finalmente c'è il via libera per definire il progetto definitivo del semisvincolo Menotre-Scopoli: ovvero l'infrastruttura progettata in Umbria per connettere la strada statale SS77Var a quattro corsie con la viabilità storica (SS77 "val di Chienti") nei pressi di Scopoli, frazione di Foligno con l'obiettivo di migliorare i collegamenti nella Valle del Menotre. Il passo avanti sarà possibile dopo l'esito positivo della Conferenza di servizi istruttoria sul progetto definitivo.