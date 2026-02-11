Una regione più bella e accessibile | alla Bit di Milano spazio al progetto Marche For All
Alla Bit di Milano si parla di inclusione. La regione Marche presenta la sua seconda edizione del progetto “Marche for All”, dedicato a rendere il territorio più accessibile e accogliente. Gli organizzatori vogliono mostrare un’immagine diversa, più aperta e pronta ad accogliere tutti i visitatori, anche quelli con esigenze particolari. La presentazione ha attirato molte persone interessate a scoprire le novità messe in campo.
MILANO - Marche belle e accessibili. Alla Bit in corso a Milano spazio alla seconda edizione del progetto regionale “Marche for All” che ha l’obiettivo di promuovere una regione più inclusiva, competitiva e attrattiva. Si tratta di un programma strategico che rafforza l’impegno regionale nella.🔗 Leggi su Anconatoday.it
