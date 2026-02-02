Settecamini di nuovo a fuoco il bar della parrocchia di Santa Maria dell' Olivo

Questa notte, il bar della parrocchia di Santa Maria dell'Olivo a Settecamini è stato dato alle fiamme di nuovo. È il secondo incendio in pochi mesi, e questa volta le fiamme hanno causato danni più seri. I residenti si svegliano preoccupati, mentre le forze dell’ordine indagano per capire se si tratta di un atto vandalico o qualcosa di più grave.

Due incendi nel giro di pochi mesi. Il bar della parrocchia di Settecamini, quello adiacente alla chiesa di Santa Maria dell’Olivo, è stato nuovamente bersaglio di un grave atto vandalico nella notte tra domenica 1 e lunedì 2 febbraio. Ignoti, infatti, hanno dato fuoco alla copertura posta fuori dal bar, un telone di plastica acquistato proprio di recente. Il rogo si è sviluppato verso l’una di notte. Alcuni passanti hanno notato il fumo ed hanno avvisato immediatamente i soccorsi. Sul posto sono intervenuti polizia, vigili del fuoco e un’ambulanza. Ha aiutato anche il parroco della chiesa che, dopo aver visto quanto stava accadendo, ha tentato di spegnere le fiamme utilizzando un tubo.🔗 Leggi su Romatoday.it

Approfondimenti su Settecamini Parrocchia

La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online.

Ultime notizie su Settecamini Parrocchia

Argomenti discussi: Case Rosse, via libera alla variante: previste opere per 19 milioni di euro; Non solo Ostiense: il quartiere di Roma che si è trasformato in un museo a cielo aperto (e che pulisce l'aria); SETTECAMINI - Travolse l’agente amputandogli una gamba: condannato il carabiniere ubriaco.

Chiesa di Santa Maria Assunta (Poschiavo) facebook

Antonio del Pollaiolo 1431 1498 Assunzione di Santa Maria Maddalena x.com