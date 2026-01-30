Cappella Brancacci e Santa Maria del Carmine | il percorso museale si arricchisce della Sala della Colonna

Da domenica 1° febbraio, i visitatori potranno scoprire la nuova Sala della Colonna, che si aggiunge al percorso della Cappella Brancacci e Santa Maria del Carmine. Prima era aperta solo in alcune occasioni, ora diventa parte stabile del tour. La sala, ricca di capolavori, offre un’occasione in più per ammirare le opere d’arte custodite in uno dei luoghi più importanti del patrimonio fiorentino.

Vero e proprio scrigno di capolavori, la Sala della Colonna, che in passato era stata resa accessibile ai visitatori soltanto in maniera occasionale, viene aperta stabilmente al pubblico – a partire da domenica 1° febbraio - nell'ambito del percorso di visita della Cappella Brancacci e del chiostro di Santa Maria del Carmine, incluso nel circuito dei Musei Civici Fiorentini e gestito dal Comune di Firenze e Fondazione MUS.E. La Sala della Colonna si aggiunge così al percorso di visita e di scoperta dei tesori contenuti nel convento di Santa Maria del Carmine. Il primo è un tesoro già da tempo visitabile, parte integrante del circuito dei Musei Civici Fiorentini, ovvero la cappella affrescata per volontà di Felice Brancacci dai grandi maestri Masolino, Masaccio e Filippino Lippi.🔗 Leggi su Firenzetoday.it

