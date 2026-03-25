La Regione ha richiesto formalmente la revoca del permesso per l’installazione di un palo sul porto di Manfredonia, dopo che le sollecitazioni pubbliche non hanno portato a un'azione da parte dell’amministrazione comunale. Riccardi ha dichiarato che il sindaco non ha ancora risposto alle richieste ufficiali. La questione riguarda un intervento che solleva preoccupazioni tra le autorità regionali.

Manfredonia, palo sul porto. La Regione chiede la revoca. Riccardi: "Il sindaco tace" Non sono servite le sollecitazioni pubbliche. Non sono bastati gli appelli, i richiami al buon senso, le richieste di prudenza istituzionale. Il Sindaco di Manfredonia ha scelto di andare avanti per la sua strada. Ha scelto, ancora una volta, di non esercitare fino in fondo il proprio ruolo di garanzia verso la città. Se tale indiscrezione dovesse trovare piena e definitiva conferma, saremmo davanti a un fatto politicamente grave. Vorrebbe dire che il Sindaco, pur più volte sollecitato, non ha saputo o non ha voluto correggere un atto che oggi verrebbe rimesso in discussione dall’ente titolato a far valere la disciplina paesaggistica. 🔗 Leggi su Ilsipontino.net

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