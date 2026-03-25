Manfredonia Galli | Il rispetto della legge e degli elettori a fasi alterne

In una dichiarazione recente, un rappresentante locale ha sottolineato come il rispetto delle leggi e degli elettori venga affrontato in modo diverso a seconda delle situazioni, soprattutto in relazione agli uffici comunali. La discussione si è focalizzata sulle modalità di applicazione delle normative e sulla coerenza nel rispetto delle procedure, evidenziando come questa alternanza possa influenzare le dinamiche istituzionali nel territorio.

Nel tempio locale della Costituzione rigida, operano i profeti della discontinuità totale e della disparità diffusa. Infatti, a Palazzo San Domenico, sede del nostro comune, imperversa il virus della superficialità dilagante: si inneggia alla piena e regolare osservanza del verbo di legge, ma, poi, di fatto, non si applicano le fondamentali norme, a tutela del controllo dei consiglieri circa gli atti emanati dalla giunta. È il caso di un provvedimento destinato ad incidere sulle competenze e retribuzioni dei dirigenti dell’ente, responsabili della gestione e, quindi, di un’ampia tipologia di atti. Viene, qui, in rilievo la deliberazione 16 marzo 2026, n. 🔗 Leggi su Ilsipontino.net © Ilsipontino.net - Manfredonia, Galli: “Il rispetto della legge e degli elettori a fasi alterne” Articoli correlati Una settimana all’inglese con pioggia, nuvole e smog a fasi alterne: le previsioni meteo in LombardiaNessuno o quasi ama la pioggia ma un po’ ne servirebbe, magari accompagnata da forti folate di vento, per allontanare la cappa di smog che insiste... Ugo Galli: “Giunta incapace. Manfredonia si spegne”Di sera, Viale Miramare, simbolo della nostra Città, non trasmette più la storica identità sipontina. Aggiornamenti e contenuti dedicati a Manfredonia Galli Il rispetto della... UGO GALLI Ugo Galli: Su uffici comunali e atti di giunta rispetto delle regole a fasi alterneIl rispetto della legge e degli elettori non può valere a fasi alterne, soprattutto quando si parla di uffici comunali e dell’organizzazione amministrativa dell’ente ... statoquotidiano.it MANFREDONIA GALLI Manfredonia, Galli: Sì alla libera iniziativa privata purché all’interno di un sistema concorrenzialeConsiderazioni critiche sull’operato dell’amministrazione in merito a lavori pubblici, servizi per le persone con disabilità ... statoquotidiano.it