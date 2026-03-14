Ugo Galli | Giunta incapace Manfredonia si spegne

Ugo Galli critica duramente l’operato della giunta comunale di Manfredonia, sostenendo che questa sia incapace di gestire la città. Secondo Galli, le strade principali come Viale Miramare e Largo Santa Maria delle Grazie, considerati simboli della città, sono ormai spente e prive della vivacità che un tempo le caratterizzava. La sua analisi si concentra sulla mancanza di vitalità e di attenzione alle esigenze di Manfredonia.

Di sera, Viale Miramare, simbolo della nostra Città, non trasmette più la storica identità sipontina. E si trasforma in un posto buio e desolato, dove l’unica luminosità e' data dalle automobili, che circolano mestamente. Uno scenario tristissimo, che rende quei luoghi un infelice rifugio per amici a quattro zampe, vaganti in solitudine. Non un’anima umana, invece, e la sensazione angosciante di un improvviso coprifuoco o di remote emergenze sanitarie. Siamo all’ABC della gestione politica ordinaria. Mancano le basi, completamente. Largo Santa Maria delle Grazie, poi, proprio accanto a via Tribuna, tra le principali arterie stradali, sembra un orto botanico. 🔗 Leggi su Ilsipontino.net © Ilsipontino.net - Ugo Galli: “Giunta incapace. Manfredonia si spegne” Articoli correlati Manfredonia, Ugo Galli: “Lo stesso operatore economico risulta sempre affidatario o subappaltatore di lavori pubblici”Siamo completamente favorevoli alla piena espansione della libera iniziativa privata e, quindi, pronti a perorare la causa di TUTTE le imprese in un... Leggi anche: Fico: Kallas debole e incapace, si dimetta. UE buona solo a odiare i russi Contenuti e approfondimenti su Ugo Galli UGO GALLI Manfredonia, Ugo Galli: Cinque interrogazioni in Consiglio ComunaleIl consigliere Ugo Galli ha presentato cinque interrogazioni rivolte a evidenziare le principali criticità che interessano la città ... statoquotidiano.it UGO GALLI Manfredonia, Galli: Programmazione Amministrazione fatta con il copia e incollaIl consigliere comunale Ugo Galli interviene in merito alla seduta del Consiglio comunale, protrattasi dalle 16.00 alle 21.40, che ha fissato due punti fermi. Secondo Galli, la programmazione, atto ... statoquotidiano.it