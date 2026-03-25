Mandato di cottura-Il sapore della libertà al carcere Pagliarelli iniziativa con Nino ' u ballerino

Al carcere Pagliarelli si è svolta un'iniziativa dedicata ai papà, promossa dal Cesam e con la partecipazione di Antonino Buffa, conosciuto come Nino ‘u Ballerino. La festa ha visto momenti di animazione, musica, street food e sorrisi, offrendo alcune ore di spensieratezza ai presenti. L'evento ha coinvolto i detenuti e ha portato un’atmosfera di convivialità all’interno della struttura.

Animazione, sorrisi, street food, musica e qualche ora di spensieratezza. Nel carcere Pagliarelli, grazie all'impegno del Cesam e alla collaborazione del celeberrimo “meusaro” Antonino Buffa, noto come Nino ‘u Ballerino, si è tenuta una grande festa per celebrare tutti i papà, che ha coinvolto circa sessanta famiglie di detenuti. A organizzare l’evento è stato il Cesam (Centro studi aziendali del Mediterraneo), ente di formazione professionale presieduto dal dottor Fabio Carraro che realizza attività negli istituti Penitenziari di tutta la Sicilia: protagonisti, i piccoli che hanno trascorso momenti di divertimento con i loro padri in occasione della ricorrenza del 19 marzo, danzando e cantando con i palloncini a forma di animaletti e le bolle di sapone. 🔗 Leggi su Palermotoday.it © Palermotoday.it - "Mandato di cottura-Il sapore della libertà", al carcere Pagliarelli iniziativa con Nino 'u ballerino Articoli correlati Lo street food di Nino 'u ballerino per i detenuti del carcere di CaltanissettaUn’esperienza fondata sulla solidarietà concreta e sulla speranza di un futuro diverso, tutto da costruire, in cui il cibo si configura come un... Venezuela: Maduro in carcere a Brooklyn. Delcy Rodriguez al potere a Caracas su mandato della Corte SupremaCARACAS (VENEZUELA) – Il presidente venezuelano Nicolás Maduro è arrivato nella notte italiana al Metropolitan Detention Center di Brooklyn, di New... Altri aggiornamenti su Mandato di cottura Il sapore della... Discussioni sull' argomento DIOCESI: mandato ai nuovi ministri straordinari della Comunione; Ue, la crisi energetica fa paura: scontro sulle emissioni di CO2; Due guasti (sulla stessa linea) hanno mandato in tilt i treni per Milano; L'ospedale di Samedan ottiene mandato di prestazioni. Mandato di cottura-Il sapore della libertà, al carcere Pagliarelli iniziativa con Nino 'u ballerinoNota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday Animazione, sorrisi, street food ... palermotoday.it Papa Leone: la gerarchia è servizio, non potere. Il mandato della Chiesa nel mondo. Leggi cosa ha detto il Papa all'udienza di oggi: https://sl.famigliacristiana.it/FC/b9ba15 - facebook.com facebook Secondo un’esclusiva di Middle East Eye, Karim Khan, procuratore capo della Corte Penale Internazionale (Icc), noto per aver spiccato un mandato d’arresto per il premier israeliano Benjamin Netanyahu, è stato prosciolto da ogni accusa di “cattiva condotta s x.com