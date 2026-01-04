Venezuela | Maduro in carcere a Brooklyn Delcy Rodriguez al potere a Caracas su mandato della Corte Suprema

Nella notte italiana, il presidente venezuelano Nicolás Maduro è stato trasferito al Metropolitan Detention Center di Brooklyn, New York. Nel frattempo, a Caracas, il ruolo di leadership è stato assunto da Delcy Rodriguez, nominata dalla Corte Suprema. Questa situazione segna un importante cambiamento nella politica venezuelana, con implicazioni sia a livello nazionale che internazionale.

Il presidente venezuelano Nicolás Maduro è arrivato nella notte italiana al Metropolitan Detention Center di Brooklyn, di New York. Intanto Delcy Rodríguez, già vicepresidente esecutiva e ministro delle Finanze e del Petrolio, ha assunto la guida del Venezuela dopo la cattura di Nicolas Maduro e della first lady Cilia Flores da parte di un commando americano. Lo ha stabilito la Corte suprema di Caracas in base a quanto prevede la Costituzione venezuelana, in particolare gli articoli 233 e 234

