Lo street food di Nino ' u ballerino per i detenuti del carcere di Caltanissetta

Lo street food di Nino 'u ballerino, offerto ai detenuti del carcere di Caltanissetta, rappresenta un gesto di solidarietà e speranza. Attraverso questa iniziativa, il cibo diventa uno strumento di riscatto e di aggregazione sociale, promuovendo un percorso di reinserimento e di miglioramento delle condizioni di vita all’interno del carcere. Un progetto che mira a creare opportunità di crescita e cambiamento per chi si trova in situazioni di marginalità.

Un'esperienza fondata sulla solidarietà concreta e sulla speranza di un futuro diverso, tutto da costruire, in cui il cibo si configura come un elemento di riscatto e coesione sociale. Nella Casa Circondariale di Caltanissetta, si è tenuta l'iniziativa denominata "Mandato di cottura-I sapori.

